Ook hier is het WK in Rusland te volgen op groot scherm 15 juni 2018

02u43 2 Dendermonde Ook op verschillende andere locaties in de regio kan men terecht om het WK-voetbal in Rusland te volgen op groot of klein scherm en te supporteren voor onze Rode Duivels.

In Baasrode tonen de Diablo Fanatics, de fanclub van de Rode Duivels, alle "Duivelse matchen" op groot scherm in sporthal Pantershal, aan de Molenberg.





De organisatoren zorgen voor een speciale thematische aankleding van de zaal.





In Hamme kunnen supporters van het Belgisch elftal in jeugdhuis 't Klokhuis terecht voor een groot scherm. Elke keer als de Rode Duivels scoren, is het tien minuten lang happy hour. Twee pintjes voor de prijs van één dus. Inkom is gratis.





Sporthal Meulenbroek in Hamme wordt al zeker drie dagen omgebouwd tot een Duivels-arena. Dat blijft zaalvoetbalclub ARB Hamme doen zolang de Belgische ploeg doorstoot. De tribunes zullen opgesteld staan als in een stadion, er zijn frietjes en er is drank.





Café Den Engel zorgt op het dorpsplein van Moerzeke voor twee grote schermen, waarop de matchen te volgen zijn.





In Berlare zorgt SK Berlare voor een groot scherm in haar kantine. Jeugdspelers maken kans om leuke gadgets te winnen.





Jeugdhuis De Kroon in Overmere opent de deuren tijdens de eerste drie matchen van De Belgen.





Aan frituur Dolfijntje aan de Dendermondsesteenweg 88a in Berlare werd een feesttent gebouwd, waar het WK te volgen is op een groot scherm.





In Zele zorgen de uitbaters van 't Gildenhuis voor het WK op groot scherm.





Uiteraard zenden ook heel wat cafés in de regio het WK uit op grote en kleine schermen. (DND)