Ook Dendermonde brost voor het klimaat Tientallen scholieren uit Ros Beiaardstad zakken af naar Brussel voor protestmars Nele Dooms

17 januari 2019

10u52 0 Dendermonde De actie ‘spijbelen voor het klimaat’ slaat ook in Dendermonde aan. Donderdagochtend namen tientallen leerlingen van de verschillende Dendermondse scholen de trein naar Brussel om mee te gaan betogen. “Dit is nu eenmaal belangrijker dan de les volgen”, klonk het overtuigd. De schooldirecties hebben begrip voor de actie, maar willen spijbelen niet promoten of stimuleren.

Ook vanuit Dendermonde kunnen initiatiefneemsters Anuna De Wever (17) en Kyra Gantois (19) op de medewerking en steun van heel wat jongeren rekenen voor hun spijbelprotest voor het klimaat. Bedoeling is om elke donderdag de lessen over te slaan en in de plaats daarvan in Brussel actie te voeren om de regering te vragen meer maatregelen te nemen voor een beter klimaat. Het aantal jongeren dat aan de actie deelneemt, stijgt. Deze donderdag doen ook ettelijke tientallen scholieren uit Dendermonde mee. Zij namen vanuit het station van Dendermonde, gewapend met slogans en spandoeken, de trein naar Brussel.

Yante, Marion en Erinn, van het Koninklijk Atheneum Dendermonde, wilden er, net zoals vele andere jongeren van hun school, absoluut bij zijn. Zij zitten in het zesde middelbaar. “We vinden dit belangrijk, ja”, klinkt het. “Er moeten gewoon meer inspanningen van de overheid komen om de opwarming van de aarde tegen te gaan en ervoor te zorgen dat we in de toekomst een beter klimaat hebben. Er wordt nu nog veel te weinig gedaan en ook wij willen dat daar verandering in komt. Stemmen mogen wij nog niet, daarvoor zijn we nog te jong. En dus moeten we ons maar op een andere manier laten horen.”

‘Brossen voor de bossen’, ‘Time is running out’ en ‘There is no planet B’ klonk het onder andere op spandoeken en kartonnen pancartes. Ook Anber Gökbulut en medeleerlingen van het vijfde middelbaar van het Oscar Romerocollege hadden spandoeken mee. “Met hoe meer we zijn om aandacht voor deze problematiek te vragen, hoe beter”, zegt zij. “Daarom doen ook wij mee. We vinden dit belangrijk. Belangrijker dan de les volgen. Er is maar één kans voor ons klimaat! En het gaat om onze toekomst en die van zoveel andere kinderen en jongeren.”

De directies van de Dendermondse scholen verbieden het spijbelprotest niet, maar willen spijbelen ook niet promoten of stimuleren. Bij het Oscar Romercollege heet het dat deelnemen aan de actie en de afwezigheid op school wel opgetekend wordt als onwettig afwezig, maar sancties voor de leerlingen die deelnemen komen er niet. Een selfie in Brussel, schriftelijke toestemming van de ouders en een treinticket zijn voldoende om de afwezigheid tijdens de lessen donderdag te verantwoorden.

Ook in het GO!Atheneum blijven de regels en afspraken rond onrechtmatige afwezigheden en spijbelen van toepassing. “Maar onze school zet ook actief in op burgerschap en we zijn eigenlijk wel trots op het engagement van onze leerlingen om hun stem te laten horen aan de beleidsmakers”, zeggen directeurs Gerd De Wit en Tom Rydant. “Als school hebben we er begrip voor dat ze hun boodschap kracht willen bijzetten door dit op een schooldag te organiseren. Maar spijbelen is toch niet de juiste manier. Wij roepen onze jongere op om alternatieve acties voor het klimaat te bedenken die binnen de schoolmuren een plaats kunnen hebben. Centraal staat dat hun engagement gewaardeerd wordt.”