Onze-Lieve-Vrouwstraat afgesloten Nele Dooms

13 februari 2019

18u16 0

De Onze-Lieve-Vrouwstraat in Oudegem zal op zaterdag 16 februari afgesloten zijn voor het verkeer. Er wordt die dag een verhuiswagen en -lift in de straat opgesteld, zodat chauffeurs niet door kunnen. Daarom wordt er een verkeersverbod ingesteld. Chauffeurs zullen in de voormiddag, van 8 tot 12 uur, vanuit de Hofstraat de Onze-Lieve-Vrouwstraat niet mogen inrijden. Het éénrichtingsverkeer in de Onze-Lieve-Vrouwstraat zal gedurende de verhuis afgeschaft worden in het deel tussen Bleienpark en de Hofstraat. Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien via de Hofstraat, Lambroeckstraat en Bleienpark. Voetgangers, fietsers en bromfietsers mogen wel nog door.