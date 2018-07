Onverzekerd voertuig opgemerkt door ANPR-schild 05 juli 2018

Het ANPR-schild dat enkele maanden geleden werd geïnstalleerd, merkte dinsdagochtend een voertuig op waarbij een melding kwam dat de boorddocumenten nagekeken moesten worden. Een anonieme verkeersploeg kon de wagen even later intercepteren. Bij een controle van de papieren bleek dat het voertuig niet verzekerd was, niet ingeschreven en geen keuring had. De wagen werd getakeld en de bestuurder mag voor de overtredingen een fikse boete verwachten bij de politierechter. (KBD)