Onverbeterlijke boekendievegge komt er vanaf met werkstraf, maar wel een van 250 uur gemeenschapsdienst Nele Dooms

27 februari 2019

11u23 5

Dendermonde

Dendermonde Geen gevangenisstraf van twee jaar zoals de openbaar aanklager gevorderd had, maar wel een werkstraf. Daar komt dievegge Madeleine B. (65) mee weg. De rechter legt haar wel een zware werkstraf op, van liefst 250 uur gemeenschapsdienst. Voert ze die niet uit, dan vliegt ze alsnog twee jaar de cel in. B. pleegde jarenlang de ene boekendiefstal na de andere in heel wat Standaard Boekhandels in Dendermonde en omstreken.

Twee jaar geleden werd Madeleine B. op heterdaad betrapt in de Standaard Boekhandel aan de Oude Vest in Dendermonde. Toen ze, geladen met allerlei gestolen boeken, de winkel zonder betalen wilde verlaten, liep ze tegen de lamp en werd staande gehouden. Kort voordien had ze echter nog al eens toegeslagen. Twee grote tassen die ze toen bij zich had, had ze helemaal gevuld met gestolen strips en boeken.

Uiteindelijk bleek Madeleine B. regelmatig post te vatten op rommelmarkten om daar haar gestolen boeken te verkopen. Een winkelier die slachtoffer van de vrouw was geworden, herkende haar op een rommelmarkt in Lokeren. Die verwittigde meteen de politie. Agenten kwamen ter plaatse en namen meer dan zevenhonderd gestolen boeken in beslag. Sommige ervan hadden zelfs nog de stickers van de Standaard Boekhandel op hun cover.

Tot bezinning bracht het de vrouw niet, want ook daarna ging ze gewoon voort met stelen, onder andere in Lokeren. Ze werd er nog maar eens opgemerkt door politie, die vervolgens ook een huiszoeking bij B. thuis uitvoerde. Daar werd nog eens en boekenkast bomvol gestolen boeken aangetroffen.

Ontkennen doet Madeleine B. niet. Ze gaf zelfs toe dat ze eigenlijk al sinds 1978 steelt, maar ze vroeg de rechter wel om begrip. “Ik ben ernstig ziek, het is een onweerstaanbare drang dat stelen. Ik kan er echt niets aan doen”, vertelde ze tijdens haar proces. “Dat stelen is geen noodzaak, ik kom financieel niets te kort. Het is kleptomanie. Ik probeer er vanaf te geraken met een behandeling.”

Standaard Boekhandel stelde zich burgerlijke partij tegen de vrouw en legde een inventaris van gestolen boeken door de vrouw in filialen in Lokeren, Ninove, Liedekerke, Aalst, Blankenberge, Dendermonde, Zele, Gent en Grimbergen voor. De boekhandel kreeg van de rechtbank een schadevergoeding van 15.000 euro toegekend. B. is overigens geen onbekende voor het gerecht. Ze liep eerder nog al veroordelingen wegens diefstal op. Naast de werkstraf die ze nu opgelegd kreeg, moet ze ook een boete van 4.000 euro betalen.