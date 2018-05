Ontwerpwedstrijd bloemencorso is succes 11 mei 2018

De ontwerpwedstrijd die het bloemencorsocomité van Sint-Gillis lanceerde in het Oscar Romerocollege is een groot succes. Vorig jaar vond een eerste editie plaats en dat leverde negen ontwerpen op. Dit jaar zijn dat er maar liefst 88. "Leerlingen van de school kregen de vraag om een bloemenwagen te ontwerpen in het thema 'Filmhelden'. Dat is de rode draad doorheen onze volgende bloemencorso", zegt regisseur Bram Buytaert. "Het resultaat is verbluffend. We zijn echt blij met zoveel respons." Het comité zal zich nu buigen over de ingezonden ontwerpen en een selectie maken. De winnaar zal zijn ontwerp als volwaardige wagen zien verschijnen in de Corso. (DND)