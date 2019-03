Ontwerpster Sophie De Sutter stelt juwelen tentoon Nele Dooms

25 maart 2019

17u29 0 Dendermonde Juwelenontwerpster Sophie De Sutter uit Grembergen is toe aan een nieuwe tentoonstelling om haar juwelen in de kijker te zetten. Dat doet ze bij haar thuis.

Sophie De Sutter is al meer dan twintig jaar lang bezig met juwelen ontwerpen. Een eerste tentoonstelling organiseerde ze in 1992. “De liefde voor juwelen ontwerpen heeft me nooit losgelaten”, zegt ze. “Sindsdien ben ik constant bezig met accessoires en juwelen die exclusief zijn. Mijn nieuwe collectie staat voor zeer vrouwelijke juwelen die speciaal gemaakt zijn voor diegenen die houden van een trendy, chique en originele stijl. Er is veel aandacht voor de gangbare modetrends rond vorm en kleur.”

De juwelenexpo “Primavera Gold & Silver” vindt plaats op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 maart, en vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 april, telkens van 11 tot 20 uur. Geïnteresseerden zijn welkom aan de Steenweg van Grembergen 10 in Dendermonde. Info: 0479/27.90.35 of de.sutter.sophie@telenet.be.