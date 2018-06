Ontwerp nieuwe brandweerkazerne klaar WAGENS ZULLEN IN TOEKOMST UITRUKKEN VIA LEOPOLD II-LAAN NELE DOOMS

06 juni 2018

02u53 0 Dendermonde Natuursteen en grote glaspartijen aan de Oude Vest en de wagenhal met uitgang aan de Leopold II-laan. Zo zal de nieuwe brandweerkazerne van Dendermonde eruit zien. De bouw moet starten in mei 2020.

Dat de brandweer van Dendermonde een nieuwe huisvesting moet krijgen, is al jaren geweten. De huidige kazerne, aan de Oude Vest, is veel te klein én versleten. De nieuwbouw komt op dezelfde plaats. Tijdens de bouw krijgt de brandweer twee jaar lang een tijdelijk onderkomen. Die alternatieve locatie wordt nog gezocht.





De nieuwe brandweerkazerne krijgt dezelfde inplanting als de huidige, in de toekomst zullen de brandweerwagens wel langs de Leopold II-laan uitrukken. "Het ontwerp van studiebureau Artex Ingenieurs & Architecten voorziet een voertuigenhal van 24 op 30 meter met negen poorten", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Het interventiepersoneel kan de kazerne zowel via de Leopold II-laan als de Oude Vest bereiken en heeft vlot toegang tot de kleedkamers en sanitair om de interventietijden zo kort mogelijk te houden."





Brandweerzone Oost

Belangrijk is dat de brandweerkazerne niet alleen voor het Dendermondse korps gebouwd wordt, maar ook voor het secretariaat van de Brandweerzone Oost. Daarom worden er ook voldoende burelen en vergaderzalen voorzien. "Het complex telt een gelijkvloers en twee verdiepingen", zegt Nel Vereeken van de Dienst Gebouwen. "Ook aan een polyvalente ruimte, keuken, sanitair, bergruimte, kleedruimtes, was- en droogplaatsen, magazijn en werkplaatsen is gedacht. Op het gelijkvloers komt een multifunctionele ruimte voor workshops, preventiedagen en klasbezoeken."





De voorgevel van het complex wordt wel zes meter naar achter gebracht. Natuursteen en grote glasparijten moeten de kazerne duidelijk zichtbaar maken, maar tegelijk ook rust uitstralen. "We kozen er bewust voor om het hele achterliggende terrein langs de Leopold II-laan niet vol te bouwen", zegt Buyse. "Dat zou een veel te grote impact voor buurtbewoners hebben. Met het huidige ontwerp hebben we een mooie upgrade voor de buurt."





Klaar tegen 2022

Met dit ontwerp liggen de grote lijnen van de nieuwe kazerne vast. De brandweermannen krijgen nu nog de kans om opmerkingen te formuleren, omdat zij als geen ander weten hoe een kazerne best functioneert. Op basis daarvan kan het plan nog aangapst worden. "We willen de bouwvergunning in januari 2019 aanvragen", zegt Vereeken. "Als we die in handen hebben in mei 2019, kan de aanbesteding starten om een aannemer te vinden. De werken beginnen normaal gezien in mei 2020 en moeten klaar zijn tegen het voorjaar van 2022."





De nieuwe brandweerkazerne, goed voor een totale vloeroppervlakte van 3.650 vierkante meter, zal ongeveer zeven miljoen euro kosten. 65 procent daarvan zal de stad betalen, de overige 35 procent financieert de brandweerzone Oost.