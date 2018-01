Ontroerende voorstelling in Belgica 02u53 0

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde krijgt Beeldsmederij De Maan op bezoek. Die brengt er de voorstelling 'Uilskuiken en Takkeling', met een poëtische tekst van Raf Walschaerts. Het gaat om een verhaal over twee uilskuikens, twee vogels, twee kinderen zonder ouders die moeten opgroeien in een wereld vol gevaar. Het publiek mag zich verwachten aan een geestige en ontroerende voorstelling voor jong en oud, over groot worden en de tonnen liefde die daarvoor nodig zijn. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar. Geïnteresseerden kunnen op zondag 14 januari om 15 uur terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 7 euro. Info en reservatie: www.ccbelgica.be of 052/20.26.26. (DND)