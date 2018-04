Ontbijt met Jan Jaap Van der Wal 07 april 2018

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde organiseert morgen haar volgende sessie van 'Eitje met'. Tijdens een ontbijt wordt één van de artiesten die in Belgica op de planken staat ontvangen voor een gemoedelijk gesprek met fans.





Deze keer is de Nederlandse comedian Jan Jaap van der Wal aan de beurt. Zijn eerste voorstelling, De Nieuwe Belg, kon rekenen op overal uitverkochte zalen. Nu toert hij met zijn tweede show 'Schoon' rond. Tijdens het ontbijt kunnen de aanwezigen kennismaken met de man achter de shows. 'Eitje met' start om 10 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Cour & Jardin, aan de Kerkstraat 26 in Dendermonde. Deelnemen kost 11 euro. Info: 052/20.26.26 of via info@ccbelgica.be. (DND)