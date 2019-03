Ontbijt met Dominique Van Malder Nele Dooms

13 maart 2019

15u36 0 Dendermonde Dominique Van Malder, acteur met Dendermondse roots, schuift op zondag 17 maart mee aan het ontbijt van Cultuurcentrum Belgica.

Dat kadert in het project ‘Eitjes met’, waarbij een artiest die op de planken staat in Belgica samen ontbijt en praat met zijn publiek. Als geboren en getogen Dendermondenaar vertelt Van Malder tijdens een zondags ontbijt alles over het project ‘Johnny Cash, the man and the music’. Dat speelt hij samen met Ride This Train op 23 maart. Uiteraard passeren ook andere projecten, drijfveren en ‘goestingskes’ de revue. Stof genoeg voor een goed gesprek dus. Het ontbijt begint om 10 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht aan theatercafé ‘Cour et Jardin’, verbonden aan CC Belgica, in de Kerkstraat in Dendermonde. Info en reservatie: 052/20.26.26 of www.ccbelgica.be.