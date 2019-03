Online plan geeft overzicht van wegenwerken en verkeershinder Nele Dooms

29 maart 2019

Wie op de hoogte wil zijn van wegenwerken en bijhorende verkeershinder, kan daarvoor voortaan een online plan raadplegen. Dat laat het Dendermondse stadsbestuur weten. Via het online systeem is het mogelijk de basisinformatie op te zoeken over verkeershinder bij wegenwerken, activiteiten en andere innames van de openbare weg. Op www.hinderinkaart.be vinden geïnteresseerden een totaaloverzicht en kunnen ze inzoomen of zoeken op straatniveau. Grote projecten en activiteiten laat het stadsbestuur daarnaast ook uitgebreid aan bod in haar verschillende communicatiekanalen. De komende weken zijn er werken aan de Eegene, de Zeelsebaan, de Steenweg van Aalst, de Geerstraat en Boerderijstraat, de Kroonveldlaan, Schuurkouter, Mechelsesteenweg, Schoonaardebaan en de Steenweg naar Wetteren gepland.