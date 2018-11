Onderzoek naar publieke parking aan Abdijschool Nele Dooms

16 november 2018

16u21 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde laat onderzoeken of er een publieke parking kan komen op de site van de Abdijschool. Dat kan een pak meer parkeercapaciteit in het winkelcentrum van de stad opleveren. Het voorstel komt van Uplace, die de Abdijschool kocht om er een woonproject te realiseren.

De provincie Oost-Vlaanderen verkocht voorbije zomer de vroegere Abdijschool en bijhorende site, pal in het stadscentrum van Dendermonde tussen Oude Vest en Dijkstraat, aan de bouwpromotor Uplace van Bart Verhaeghe. Meer dan vijftig jaar deden de gebouwen dienst als een onderwijsinstelling met internaat. Recenter deed het dienst als asielcentrum voor minderjarige vluchtelingen. Eens die allemaal vertrokken waren, kwam het complex definitief te koop. Uplace deed het beste bod en verwierf zo de site van ruim 6.000 vierkante meter. Met een centrale ligging pal in het winkelcentrum heeft die heel wat potentieel.

Uplace werkt momenteel een multifunctioneel project, met de naam “Hof van Saeys”, uit met woonfuncties, gemeenschapsvoorzieningen en een klein aandeel winkelen. De projectontwikkelaar denkt daarbij ook aan de realisatie van de nodige fietsenstallingen en parkeerplaatsen voor auto’s. Het stadsbestuur legt voor woonprojecten sowieso een minimum aantal te voorziene private parkeerplaatsen voor bewoners van het project op. “In het kader daarvan heeft Uplace de stad gevraagd of we interesse hebben om op de site ook een openbare parking te voorzien”, zegt schepen van mobiliteit Niels Tas (sp.a). “In een parking, mogelijks ondergronds, zouden dan extra parkeerplaatsen voorzien worden als openbare parking.”

Het stadsbestuur vindt de denkpiste alvast erg interessant. De parkeerdruk in het stadscentrum van Dendermonde is immers erg groot en de stad zoekt al langer naar mogelijkheden om het parkeeraanbod uit te breiden. Oplossingen blijken echter niet evident. “Het project van Uplace kan nu wel een opportuniteit zijn”, zegt Tas.

Daarom zal een mobiliteitsonderzoek rond de mogelijke komst van een openbare parking aan de Oude Vest plaatsvinden. “We laten de voor- en nadelen van een publieke parking op deze locatie onderzoeken. Bovendien laten we meteen al bekijken waar de mogelijke in- en uitgangen van deze parking best komen”, zegt Tas. “Ook de toegankelijkheid van deze parking in combinatie met de wekelijkse maandagmarkt zal bestudeerd worden.”

De resultaten van het mobiliteitsonderzoek zullen aan de nieuwe beleidsploeg die in januari 2019 van start gaat bezorgd worden. Daar komt ook nog andere nuttige informatie uit bijkomend onderzoek over parkeren in het stadscentrum bij. “Op die manier zal de volgende beleidsploeg over de nodige informatie beschikken om een onderbouwde beslissing te nemen”, zegt Tas. “Er wordt daarbij ook nagedacht over de herinrichting van de volledige Oude Vest als aangenamere winkelstraat.”