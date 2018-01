Onderzoek naar mogelijke locaties elektrische laadpalen 02u47 4 Dendermonde Het schepencollege van Dendermonde laat bijkomende locaties voor elektrische laadpalen onderzoeken. Tegen 2020 moet Dendermonde negentien exemplaren tellen.

Momenteel staan er in Dendermonde laadpalen voor elektrische wagens op de Vlasmarkt en Gedempte Dender. In het kader van het 'Clean Power for Transport project' van Eandis liet het college nu extra locaties bekijken. In Sint-Gillis zijn het kerkplein aan de kant van de Sint-Gillislaan en de achterkant van het station mogelijke opties. In Baasrode komt het Dorpsplein en de parking aan de Fabriekstraat en Reihagestraat in aanmerking, de nieuwe groene parking aan Vlassenbroek en de parking aan de Molenberg. In Grembergen zijn het terrein van de sporthal en de Ganzegavers een optie. In Appels zouden laadpalen aan de sporthal en de Koebosstraat kunnen komen en in Mespelare op Dorpsplein. Mogelijke locaties in Oudegem zijn de parkeerzone aan de sporthal en het kerkplein. In Schoonaarde gaat het om het kerkplein en de stationsomgeving en in Dendermonde-centrum om de nieuw te bouwen parking aan de LeopoldII-laan. Vier locaties staan alvast op de planning voor 2018. Het gaat om het Kerkplein van Oudegem, de parking aan de Fabriekstraat-Reihagestraat in Baasrode, de Ganzegavers in Grembergen en het Kerkplein van Sint-Gillis. (DND)