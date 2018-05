Onderons viert vijftig jaar basketbal 16 mei 2018

Basketbalclub Onderons uit Grembergen viert haar vijftigjarig bestaan. Dat werd in de kijker gezet met een uitgebreide receptie in gemeenteschool Kraaiennest in Grembergen, gevolgd door een gezellig samenzijn. "Ooit gestart met één jeugdploeg, zijn wij ondertussen uitgegroeid tot een van de grootste sportclubs in het Dendermondse", zegt John Caudron, stichter van Onderons. "We tellen momenteel meer dan 250 actieve leden in elf competitieploegen. Daarnaast zijn er ook tal van recreatieve spelers en kennen onze multimovelessen bijval van een pak jonge kindjes. Dit is mogelijk dankzij het harde werk van bestuur, trainers, ouders en heel wat medewerkers." Om de verjaardag te vieren werden ook enkele ludieke wedstrijden gespeeld door leden en ex-leden uit de beginjaren.





(DND)