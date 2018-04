Onder Ons houdt tweedehands boekenmarkt 14 april 2018

De Katholieke Vrouwenbond 'Onder Ons' uit Appels organiseert op zondag 15 april een tweedehands boekenmarkt. Bezoekers kunnen er recente boeken van gekende acteurs zoals Santa Montefiore, Nora Roberts, Harlan Coben en Nicci French op de kop tikken tegen zachte prijsjes. Alle boeken worden verkocht voor 1 tot 3 euro. Naast de boekenmarkt zorgen de vrouwen van Onder Ons dat er ook standjes staan met allerlei zelfgemaakte producten, zoals handgemaakt wenskaarten, confituur, advocaat, rijstpap, vlaaien en chocomousse. wie wil, kan een wijndegustatie volgen en Schoonheidsinstituut Tessa zorgt voor demonstraties. De hele namiddag door kunnen liefhebbers ook pannenkoeken eten. De markt duurt van 13.30 tot 18.30 uur. Iedereen is welkom in de zaal van Café Half Af, in de Hoofdstraat in Appels. (DND)