Onder invloed en zonder rijbewijs achter stuur 14 april 2018

De politie van Dendermonde heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een dronken twintiger uit het verkeer gehaald. De 26-jarige man reed met 2,16 promille en met vier passagiers in zijn wagen op de Noordlaan toen de politie hem kon onderscheppen. Bovendien was hij niet in het bezit van een rijbewijs.





(KBD)