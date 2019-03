Ondanks knelpunten toch op de fiets: Fietsersbond applaudisseert Nele Dooms

21 maart 2019

10u02 0 Dendermonde Luid applaus en gejuich, zo klonk het donderdagochtend aan de rotonde van de Brusselsestraat met de LeopoldII-laan in Dendermonde, voor de fietsers. De Fietsersbond zet hen in de bloemetjes. “Hoewel er in de buurt heel wat knelpunten zijn, gebruiken ze toch de fiets. Dat verdient waardering”, klinkt het.

De Fietsersbond zorgde ervoor dat de zesde Nationale Applausdag voor fietsers ook in Dendermonde niet onopgemerkt voorbij ging. “Net als de voorbije jaren staan we, net zoals zovele teams in heel Vlaanderen, tijdens de ochtendspits paraat, om de fietsers te belonen met een applaus. Zo tonen we waardering voor mensen die dagelijks de fiets nemen voor woon-werkverkeer, naar school of naar de winkel. Zij maken immers de keuze voor het slimste en gezondste vervoermiddel.”

De locatie aan de Brusselse Poort was niet toevallig gekozen. Daar passeren ’s morgens honderden scholieren en pendelaars met de fiets. “Toch gebeurt dat niet in de beste omstandigheden”, zegt Pier Tielens van de Fietsersbond. “In de onmiddellijke omgeving van de Brusselse Poort bevinden er zich nog teveel knelpunten. Zo is het op de Sint-Gillislaan nog altijd wachten op de beloofde suggestiestroken. Op de rotonde moet je als je van Sint-Gillis naar het station fietst, vijf keer voorrang verlenen aan de auto’s. In de Brusselsestraat is een snelheidsregime van vijftig kilometer per uur onverantwoord met de vele fietsers die daar rijden. De stationsomgeving kan veel fietsvriendelijker en veiliger. En de Begijnhoflaan is geen schoolstraat hoewel er wel een school gevestigd is. We hopen tegen de volgende applausdag verbeteringen te kunnen vaststellen.”