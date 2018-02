Omgeving VPK-fabriek wordt opgesmukt 4 MILJOEN EURO VOOR WERKEN DIE VEILIGHEID MOETEN VERHOGEN KOEN BATEN

13 februari 2018

02u53 0 Dendermonde Goed nieuws voor de VPK-fabriek in Oudegem. De stad Dendermonde heeft na onderhandelingen met het Vlaams Gewest een akkoord kunnen sluiten over de werken rond haar bedrijfsomgeving. Het project moet vooral de veiligheid verhogen en de toegangswegen eenvoudiger maken voor de vrachtwagens.

Na lang overleg en plannen is het stadsbestuur tevreden dat de werken aan de VPK-fabriek binnenkort kunnen starten. Onder meer de wegen zullen er heraangelegd worden en ook de rioleringen zullen grondig worden aangepakt rond de papierfabriek. De wegenwerken moeten er vooral voor zorgen dat de vrachtwagens niet meer door de Varenbergstraat moeten om de fabriek te bereiken. De stad heeft al een aannemer kunnen aanstellen die de werken zal uitvoeren. In de tussentijd zijn er al enkele voorbereidende werken uitgevoerd, zoals het slopen van de vier woningen vlak naast de fabriek. "Na 20 jaar kunnen we eindelijk starten met dit project en zullen we een veiligere buurt kunnen creëren voor de bewoners", zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). "Wanneer de werken exact zullen beginnen, is nog niet bekend, maar wij hopen dat we met de aannemer toch kunnen starten voor het bouwverlof deze zomer", aldus Dierick.





De werken zullen in totaal 4 392. 886, 92 miljoen euro kosten. Het grootste deel daarvan neemt de stad op zich, de rest wordt gesubsidieerd door het Vlaams Gewest.





"In totaal dragen wij iets meer dan drie miljoen van de kosten volledig zelf. De werken zullen in zeven fases worden uitgevoerd, maar een specifieke volgorde is er nog niet bepaald", klinkt het. Er zal onder meer een nieuwe rijweg naast de spoorweg aangelegd worden, een nieuwe inrit naar het bedrijf en het kruispunt aan de Oudegemse Baan zal ook aangepakt worden. "Die situatie is daar erg onveilig, iets wat we absoluut willen verbeteren", klinkt het.





Hinder

De werken zullen een jaar in beslag nemen. Uiteraard zal dit voor de nodige hinder zorgen langsheen de wegen. "Dat kunnen we nu eenmaal niet vermijden. Maar we hopen alleszins dat de buurtbewoners nadien tevreden zullen zijn met het resultaat en de inspanningen die we geleverd hebben." Om de bewoners helemaal op de hoogte te brengen van de plannen zal er op 20 februari een infovergadering georganiseerd worden. Deze gaat door in het parochiaal centrum en start om 20.00 uur. "De bewoners kunnen die avond al hun vragen stellen en ook de timing van de werken zullen we dan bekend kunnen maken", besluit Dierick.