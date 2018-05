Omerkes serveren ontbijt op Moederdag 12 mei 2018

De Baasroodse carnavalsvereniging D'Omerkes staat op Moederdag, nu zondag, in voor het ontbijt. Ze serveren ontbijtkoeken, fruitsap, een gekookt eitje, ham en kaas, fruit, peperkoek en chocolade en een verrassing voor Moederdag. De pakketten worden aan huis geleverd tussen 7.30 en 10.30 uur. Een ontbijtpakket kost 75 euro per persoon. Reserveren in Café Hier Est aan de Theo Vermeylenstraat 50 in Baasrode. (DND)