Olympos onverwacht gesloten door breuk in waterleiding tijdens werken

12 december 2018

Het zwembad Olympos, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde, is onverwacht gesloten. Oorzaak is een breuk in de hoofdwaterleiding. Dat is gebeurd tijdens de wegen- en rioleringswerken die er momenteel bezig zijn in het kader van het project “Kalendijk”. In een eerste fase is de aannemer bezig in de omgeving van zwembad Olympos om er een gescheiden riolering aan te leggen, zodat het afvalwater van de buurt en het zwembad de Vondelbeek niet meer zal vervuilen. Tijdens de graafwerken raakte de hoofdleiding van het water onverwacht beschadigd, zodat Olympos zonder water zit. Daardoor kan er dus niet gezwommen worden. Bedoeling is het heuvel zo snel mogelijk te verhelpen, zodat het zwembad in de loop van donderdag opnieuw zou kunnen open gaan. Ondertussen zijn de werken overigens vlak voor de ingang van het zwembad bezig. Dat zorgt voor extra zand en vuil in de inkomhal en de kleedplaatsen. Het personeel doet er wel alles aan om alles zo proper mogelijk te houden. Ook de lift is tijdelijk niet bereikbaar, omdat op die plaats gegraven wordt. Voor bezoekers die met de fiets komen, is een tijdelijke fietsenstalling gemaakt tussen de parking en de speeltuin.