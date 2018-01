Olympos lokt meer bezoekers 02u57 0

Het Dendermondse zwembad Olympos, aan de LeopoldII-laan, doet het goed. Het voorbije jaar was weer goed voor een stijgend bezoekersaantal. Olympos kreeg in 2017 251.242 bezoekers over de vloer.





Dat zijn er 811 meer dan in 2016. En ook toen werd al een stijging opgetekend. Het is dus het tweede jaar op rij dat de bezoekersaantallen in het Dendermondse zwembad stijgen. (DND)