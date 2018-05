Oliespoor 19 mei 2018

De brandweer van Wichelen had donderdagavond uren werk bij de opruiming van een oliespoor van enkele kilometers. Om 20.30 uur gingen ze de brandstof met detergenten te lijf vanaf het kruispunt Brugsken in Wichelen, via Margote naar de Steenweg naar Wetteren in Schoonaarde. (DVL)