Okra zingt Abba 28 februari 2018

02u52 0 Dendermonde De seniorenvereniging Okra Academie Dendermonde organiseert een workshop rond 'Zingen met Abba'. Gastspreker is zangeres Sofia Ammann.

Zij neemt het publiek mee op een muzikaal avontuur naar de jaren zeventig en tachtig toen Abba de ene hit na de andere scoorde. De aanwezigen leren speels hun stem gebruiken en nemen verschillende Abba-songs meerstemmig onder handen. Er worden ook tips aangeboden rond stemtechniek, maar het plezier van samen zingen staat voorop. De workshop-sessies vinden plaats op vrijdagen 2, 9 en 16 maart, telkens van 14.30 tot 17 uur. Liefhebbers kunnen terecht in zaal Mariakring, aan het O.L.Vrouw-kerkplein in Dendermonde. Deelnemen kost 12 euro per les of 30 euro voor de hele reeks voor leden en telkens 1 euro extra voor niet-leden.





Info en inschrijvingen: Rita.leenknecht@telenet.be of 052/21.58.22. (DND)