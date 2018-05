Okra start fietsseizoen met fietsenwijding 15 mei 2018

De leden van seniorenvereniging Okra Baasrode verzamelden in en aan de Sint-Ursmaruskerk van Baasrode voor de start van het nieuwe fietsseizoen. Dat gaat traditioneel gepaard met een fietsenwijding. "Vanuit de wijde regio komen onze fietsers hierop af", zegt Louis Dauwe. "Iedereen kan dan zijn persoonlijke fiets laten wijden. Zo hopen we op een geslaagd fietsseizoen, zonder ongevallen of tegenslag." Na de wijding volgde nog een gezellig samenzijn in dienstencentrum 't Plein.





(DND)