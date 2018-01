Okra ontvangt Bert Kruismans 02u47 0

Okra Academie Dendermonde nodigt op vrijdag 19 januari comedian Bert Kruismans uit. Hij brengt zjn show 'Ons 200-jarig Koninkrijk'. Daarmee beloven de organisatoren een namiddag met humor en geschiedenis. De voorstelling begint om 14.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Mariakring, aan het O.L.Vrouwkerkplein in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 13 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. Iedereen is welkom. Info en reservatie: 052/21.58.22. (DND)