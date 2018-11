Okra maakt kennis met Castraten en Prima Donna’s Nele Dooms

14 november 2018

14u21 1

Okra Academie Dendermonde organiseert op vrijdag 16 november een voordracht rond ‘Grote stemmen sterven niet. Over Castraten en Prima Donna’s’. Gastspreker is Hilde Pien. Zij heeft het over de zeventiende eeuw waarin jonge knapen verminkt werden om een hemelse stem te verkrijgen. Was de operatie geslaagd, dan kregen deze castraatzangers een leven met glitter en glamour. De lezing begint om 14.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Mariakring, aan het OLV-Kerkplein in Dendermonde. De toegang bedraagt 5 euro voor leden, 7 euro voor niet-leden. Info: 052/21.58.22 of via rita.leenknecht@telenet.be.