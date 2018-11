Okra leert over voedingsdriehoek Nele Dooms

12 november 2018

Seniorenvereniging Okra Appels organiseert op woensdag 14 november een informatie-avond over de ‘Nieuwe Voedingsdriehoek’. Gastspreker is Els Leroux van de vereniging AmiVita. Zij komt langs om uit te leggen wat de grote verschillen tussen de oude en de nieuwe voedingsdriehoek zijn en wat de juiste inzichten in gezonde voeding zijn. Ook onder andere de bewegingsdriehoek, duurzame voeding en dagdagelijkse toepassingen komen aan bod. De voordracht begint om 14 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Parochiaal Centrum, aan de Vrijstraat 1 in Appels.