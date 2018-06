Oevers beek De Vliet steviger om water af te voeren 12 juni 2018

02u32 0 Dendermonde De Vliet, de beek op de grens van Grembergen en Hamme, zal voortaan veel beter overtollig water kunnen afvoeren naar de Schelde. Dat is te danken aan het Polderbestuur Schelde Durme Oost. Dat heeft de hele beek laten voorzien van een degelijke oeverversteviging.

"Deze versteviging zorgt er voor dat de zijkanten van de waterloop op hun plaats blijven en niet inzakken", zegt Bob Dierick van het Polderbestuur. "Op die manier verliest De Vliet niet aan ruimte om water af te voeren. In het verleden sleten de oevers uit door een wisselend waterpeil, omdat de beek onder invloed van de getijdenwerking van de Schelde staat. Zo verzandt de beek en wordt het debiet kleiner. De oeverversteviging moet dit in de toekomst voorkomen."





Dennenpalen

Langs de hele beek werden houten dennenpalen geplaatst, met daartussen dood wilgenhout. Die takkenbussels geven de oever stevigheid. "Ander voordeel is dat waterorganismen hierdoor vlotter in en uit het water kunnen klauteren", zegt Dierick. "Zo hebben we een natuurvriendelijke manier gebruikt om de waterloop te verbeteren."





Drie kilometer

De laatste fase van het project werd de voorbije winter uitgevoerd en is nu helemaal klaar. De oevers over een traject van drie kilometer zijn versterkt. "De Vliet is een heel belangrijke waterloop omdat het al het water van heel Hamme en Grembergen afvoert, om overstromingen te voorkomen", klinkt het. (DND)