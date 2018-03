Oefenterrein leerling-chauffeurs nog niet voor morgen 07 maart 2018

Oppositiepartij Open Vld van Dendermonde pleit, samen met haar jongerenafdeling, voor een oefenterrein voor leerling-automobilisten in de Ros Beiaardstad. Gemeenteraadslid Laurens Hofman lanceerde het nieuwe voorstel.





"Vandaag zijn er in Dendermonde bijna geen oefenfaciliteiten voor leerling-automobilisten", zegt hij. "Een terrein waar manoeuvres geoefend kunnen worden, is dan ook welkom op ons grondgebied. Het kan een grote troef zijn en kan de slaagkansen van leerlingen verhogen. Een dergelijk terrein verhoogt ook de verkeersveiligheid. De jeugd kan er veilig, zonder risico's voor andere weggebruikers, de basisvaardigheden van autorijden en parkeren leren. Zeker nu het nieuwe, strengere praktijkexamen nog meer ervaring in manoeuvres vergt, is dit uiterst belangrijk."





Volgens Hofman hoeft de aanleg ook niet duur te zijn. "De gemeenten Lebbeke en Buggenhout bijvoorbeeld gebruiken een al bestaand parkeerterrein als oefenplaats, door er gewoon hekken te plaatsen die stilstaande wagens simuleren", klinkt het. "Dat is een heel minieme kost. Voor enkele luttele honderden euro's kan de technische dienst van de stad Dendermonde zo'n ijzeren buizen maken."





Rustige straten

Schepen van verkeer Niels Tas (sp.a) wijst het voorstel af. "Niet om financiële redenen, maar wel omdat er niet echt nood aan is", zegt hij. "Rijscholen gebruiken vaak rustige straten. Dat is een perfect alternatief voor dit voorstel." (DND)