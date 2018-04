OCMW stelt armoedecoördinator aan 06 april 2018

Het OCMW schakelt een versnelling hoger in haar aanpak van kinderarmoede. Het stelt een armoedecoördinator aan. Eerder bestonden in Dendermonde al verschillende initiatieven om mensen in armoede te ondersteunen. Niet alleen financieel, maar ook door hen te helpen hun sociaal isolement te doorbreken of door opvoedingsondersteuning te bieden. Zo zijn er de Uitpas voor culturele activiteiten en de Sociale Kruidenier voor voedingswaren. Het OCMW helpt ook om de digitale kloof te dichten, met energie- en dus kostenbesparende maatregelen voor gezinnen en biedt samen met de medische sector peuter- en babyvaccinaties aan. Een armoedecoördinator moet dit alles voortaan in goede banen leiden. Sp.a is tevreden met het initiatief. "De nieuwe medewerker zal de acties van de stad, van vrijwilligersorganisaties zoals de Tondeldoos en van de scholen beter op elkaar afstemmen", legt OCMW-raadslid Gino Bertin (sp.a) uit. "Dat zal ervoor zorgen dat er méér acties komen die nog beter afgestemd zijn op de noden van de gezinnen. Voor sp.a is het essentieel dat de armoedecoördinator luistert naar de gezinnen, om hen op maat te helpen." (DND)