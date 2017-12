OCMW-raadsleden schenken zitpenningen weg 02u28 0

De OCMW-raadsleden van Dendermonde schenken hun zitpenningen aan het goede doel. Op 5 december werd een extra vergadering bij elkaar geroepen omdat dringend een nieuwe industriële vaatwasser voor het woonzorgcentrum Aymonshof gekocht moest worden. Oppositiepartij Open Vld kaartte toen aan dat de extra OCMW-raad "pure geldverspilling" was, omdat al langer duidelijk was dat de vaatwasser niet meer naar behoren functioneerde en al sneller beslist kon worden om een nieuwe te kopen. Een extra OCMW-raad was dus niet nodig. Er was eerder al extra personeel opgetrommeld in het rusthuis om de vaat met de hand te doen, omdat de wasstraat het liet afweten. "Inmiddels is een oplossing gevonden voor het probleem en een nieuwe industriële wasstraat aangekocht", zegt OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek. "De OCMW-raadsleden hebben beslist om hun zitpenningen van die extra vergadering te spenderen aan een goed doel. Elk raadslid kiest zelf aan welk goed doel. De beslissing daarover was unaniem." (DND)