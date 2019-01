Nutswerken in Korte Dijkstraat Nele Dooms

06 januari 2019

In de Korte Dijkstraat in Sint-Gillis-Dendermonde zullen vanaf maandag 7 januari werken aan de nutsleidingen plaatsvinden. Aannemer APK Infra NV zal er aan het werk zijn tot en met vrijdag 18 januari. Naar aanleiding hiervan wordt er in de Korte Dijkstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Chauffeurs kunnen enkel nog door komende vanop de Mechelsesteenweg. Voor het verkeer dat van Bosveld, Lange Dijkstraat en Hullekenstraat komt, wordt plaatselijk een wegomleiding voorzien. Chauffeurs moeten via Bosveld, Hullekenstraat, Kroonveldlaan en Mechelsesteenweg rijden. Fietsers en voetgangers hebben wel nog doorgang tijdens de werken.