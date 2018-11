Nutswerken in diverse straten Nele Dooms

25 november 2018

In verschillende straten in Dendermonde zullen de komende dagen werken aan de nutsleidingen plaatsvinden. Dat zal voor hinder zorgen. De werken worden uitgevoerd van maandag 26 november tot en met woensdag 5 december. Ze gebeuren in verschillende fasen. Aannemer APK Infra NV start eerst in het Bosveld. Deze straat wordt bijgevolg eenrichting komende van de N41. Voor het verkeer komende van de Hullekenstraat wordt plaatselijk een omleiding voorzien. Nadien wordt de Lange Dijkstraat eenrichting voor het verkeer komende van de Korte Dijkstraat. Voor het verkeer vanuit de Spoorwegstraat wordt er plaatselijk een omleiding voorzien.