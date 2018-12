Nutswerken Begijnhof vallen beter mee dan voorzien Nele Dooms

12u29 0 Dendermonde De nutswerken die momenteel bezig zijn aan het Sint-Alexiusbegijnhof in Dendermonde vallen beter mee dan aanvankelijk gedacht. Het voorziene eenrichtingsverkeer in de Brusselsestraat wordt daarom beperkter.

Begin deze maand ging een aannemer aan de slag in het begijnhof om er werken aan nutsleidingen uit te voeren in opdracht van Eandis. De werken moeten tegen ten laatste 28 december klaar zijn. Omdat voor deze werken grond en materiaal moet aan- en afgevoerd worden, werd beslist om in de Brusselsestraat eenrichtingsverkeer in te voeren om die aanvoer vlot en veilig te laten verlopen.

Alleen blijkt nu dat er voorlopig minder grond en materiaal moet aan- en afgevoerd worden dan oorspronkelijk gedacht. In overleg met de lokale politie en de aannemer is daarom beslist dat het eenrichtingsverkeer alleen zal gelden als materialen worden aangeleverd of afgevoerd. Dat is altijd tijdelijk en maximaal voor twee opeenvolgende dagen, maar nooit in het weekend. Verkeer kan dan alleen vanop de Oude Vest de Brusselsestraat in. Chauffeurs vanop de LeopoldII-laan moeten omrijden. Tijdens de weekends en op andere momenten zal de Brusselsestraat wel volledig toegankelijk zijn voor het verkeer.

Ook het plaatselijk parkeerverbod zal alleen op werkdagen gelden. Die worden enkel ingenomen door de aannemer van dinsdag tot en met vrijdag. In het weekend zijn deze parkeerplaatsen vrij voor de winkelende bezoekers.