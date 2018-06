Nu tricolore, maar in september moet gemeente blauw en geel kleuren 27 juni 2018

De Dendermondse deelgemeente Sint-Gillis moet in september blauw en geel kleuren. De Orde der Stalhouders, die het Paard van Sint-Gillis onder haar hoede heeft, roept daartoe op. Tijdens de jaarlijkse bloemencorso op de eerste zondag van september loopt ook het Paard mee.





Voor de Orde is dat aanleiding om alle inwoners te vragen de gemeente zo mooi mogelijk aan te kleden. "We vragen iedereen om zijn gevel en voortuin te versieren op zondag 2 september", zegt Tony Callaerts.





Prijzen

"Daar zijn prachtige prijzen mee te winnen. Iedereen in Sint-Gillis kan meedoen, vooral de straten langs het parcours en de feestzone langs de Sint-Gillislaan en Potiaulaan. Een jury zal de hele gemeente doorkruisen om de mooist versierde gevels te vinden." Deelnemers mailen naar ordederstalhouders@gmail.com om hun deelname aan de wedstrijd te bevestigen. (DND)