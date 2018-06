Nu ook blokken in jeugdhuis Zenith 15 juni 2018

Dendermonde voorziet extra studeercapaciteit voor studenten in de blok. Het is steeds meer in dat scholieren ruimtes als de bibliotheek opzoeken om er rustig te studeren. Omdat de beschikbare ruimte in de Dendermondse bib meer dan volzet is, biedt de stad ook alternatieven aan.





"In totaal kunnen er een honderd studenten tegelijkertijd terecht in onze blokspots. Die bevinden zich in de bibliotheek, de jeugddienst en jeugdhuis Zenith", zegt jeugdschepen Lien Verwaeren (CD&V).





In de bibliotheek kunnen studenten van maandag tot zaterdag terecht en in de jeugddienst en Zenith van maandag tot en met vrijdag. De juiste openingsuren zijn te vinden op de website van de stad of op de facebookpagina van de bibliotheek. "Ook voorgaande jaren hadden deze blockspots heel veel succes", zegt Verwaeren. "Ze zijn ondertussen goed gekend en worden veelvuldig gebruikt door tientallen studenten." (DND)