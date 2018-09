Noveen voor Sint-Aldegonde Nele Dooms

04 september 2018

In Mespelare is het dit weekend tijd voor de jaarlijkse Noveen ter ere van de Heilige Aldegonde. Dat is traditie in het dorp.

Sint-Aldegondis wordt aangeroepen tegen kanker, kwaadaardige gezwellen en allerlei huidaandoeningen. In de kerk van Mespelare, een uniek beschermd monument, hangen verschillende schilderijen die het leven van Aldegondis uitbeelden. Dat dit kleine kerkje zo rijk is aangekleed, is te danken aan de milde giften van vroegere bedevaarders. Elke donderdagavond is er na de mis van 18.30 uur nog altijd een zegening met de reliek van de H. Aldegondis. De Noveen ter ere van Sint-Aldegondis duurt van zondag 9 tot en met maandag 17 september. Zondag is er een misviering om 10.30 uur, met een zegening met de reliek. Maandag 10 september, dinsdag 11 september, woensdag 12 september, donderdag 13 september en vrijdag 14 september zijn er telkens bedevaarten om 18.30 uur. Op zaterdag 15 september is dat om 17.30 uur. Op zondag 16 september vindt nog een viering plaats om 10.30 uur en op maandag 17 september om 9.30 uur. Die eucharistie wordt opgedragen aan de overleden parochianen en de aanwezige bedevaarders.