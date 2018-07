Nostalgisch privémuseum in achtertuin Nele Dooms

19 juli 2018

13u05 1 Dendermonde Zo gepassioneerd door spullen uit de jaren vijftig, zestig en zeventig dat hij er zijn eigen privémuseum mee ingericht heeft. Dat is Kurt Hofman uit Mespelare. Zijn "mancave" ademt één en al nostalgie.

Kurt Hofman is de man achter de jaarlijkse oldtimer-rit Hofman Sixties tijdens het Pinksterweekend in Dendermonde. Ook dit jaar slaagde hij in een heuse show van antieke voertuigen op de Grote Markt. Het gebeuren lokt duizenden toeschouwers. Maar thuis draait het niet alleen rond de oldtimers. "Al is de passie wel daarmee begonnen", zegt Hofman. "De liefde voor oldtimers werd me door mijn vader met de paplepel ingegeven. Hij organiseerde decennia geleden al oldtimerritten. Ik raakte helemaal bezeten door oude voertuigen. Ik begon zelf antieke wagens te verzamelen en op te knappen. Ik bouwde in die functie mijn garage om. Maar de passie nam nog grotere proporties aan."

Hofman begon steeds meer attributen te verzamelen. "Een liefhebber heeft nooit genoeg", lacht hij. "Ik blijf maar dingen bij elkaar halen. Er zijn attributen uit de jaren vijftig en zestig, van bijvoorbeeld een koffiezet tot een reclamepaneel. Ook bolderkaren, motorhelmen, vinylplaten, enzovoort behoren tot de verzameling. Ik heb ze allemaal in originele staat. Geen namaak of Made In China is hier te vinden. Alles is authentiek. Al die items boeien me, omdat de vormgeving zo veel mooier is dan de spullen van nu en omdat ze veel duurzamer gemaakt werden."

Alleen nam de verzameling zo'n proporties aan dat Hofman er zijn garage verder moest voor ombouwen. Er werd zelfs een verdieping in gemaakt om nog meer spullen een plaats te kunnen geven. Hofman begint zich bovendien ook steeds meer op vooroorlogse spullen en items uit de oorlogsjaren te verdiepen. "Een propeller van een vliegtuig uit 1922 is een pronkstuk", zegt hij. "En er zijn ook oude mannequinpoppen uit de jaren vijftig. Die heb ik jurken van mijn overgrootmoeder aangetrokken. Erg leuk is ook een pastoorskleed uit 1964, van de vroegere pastoor van Mespelare."

Om aan al dat materiaal te komen, bezoekt Hofman tal van beursen. "En ik heb tal van contacten, onder andere via facebook", zegt hij. "Ik zie leuke spullen en rij er gewoon om. Of mensen weten dat ik verzamel en komen we vanalles brengen. Het meest waardevol is echter voor mij het speelgoed waar ik vroeger zelf mee speelde. Het zijn kleine dingen, maar ik koester die het meeest."

Een witte Chevrolet uit 1947, een vooroorlogse Harley, een Volkswagenbusje uit 1970 en het eerste brommertje waar Hofman als kind mee reed, maakten eerder al deel uit van de bijzonder collectie. Nu is Hofmans privémuseum helemaal klaar. Bomvol staat het. Het bezoeken kan alleen op afspraak. "Ik ontvang heel veel verenigingen, zoals KVLV, scholen en heemkundige kringen", zegt Hofman. "Maar ook particulieren zijn welkom."