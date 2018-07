Nostalgie tijdens eerste terrasjesavond 13 juli 2018

02u47 0

Dendermonde beleefde gisterenavond haar eerste terrasjesavond van deze zomervakantie. Een circusfanfare trok over de Grote Markt, een ballonnenacrobaat verraste kinderen en ondertussen reed er ook nog een eenwieler rond. Ook accordeon- en orgelmuziek was aanwezig. Het nam de bezoekers op de Grote Markt mee naar de tijd van toen. De café's deden ondertussen gouden zaken. Ook de komende zes donderdagavonden wordt er overigens muzikale en visuele animatie op de Grote Markt voorzien. De terrasjesavonden zijn een jaarlijkse traditie in Dendermonde en steeds succesvol. (DND)