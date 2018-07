Nostalgie met stoomtrein Nele Dooms

26 juli 2018

Wie van nostalgie houdt, kan deze zomervakantie elke zondag een rit maken met de toeristische stoomtrein Dendermonde - Puurs. Die rijdt tussen de thuisbasis aan de Fabrieksstraat in Baasrode en Oppuurs en voert de reizigers door het Scheldeland. Onderweg kunnen toeristen genieten van een streekbier of een ander drankje. Je kan uitstappen in Sint-Amands en er een wandeling langs de Schelde maken. Je mag ook je fiets meenemen op de trein.

De vrijwilligers van vzw Stoomtrein laten bezoekers graag kennismaken met hun gerestaureerde spoorwegerfgoed. Ze geven uitleg bij hun restauraties en hun passie. De eerstvolgende rit is op zondag 29 juli, tussen 11 en 18 uur. Vervolgens staan er nog ritten op de agenda tot eind september. Meerijden kost 12 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen. Info: info@stoomtrein.be of www.stoomtrein.be.