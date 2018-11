Nood aan een opkikker? Toneelkring Gustaaf snelt te hulp met nieuwe kerkvoorstelling Nele Dooms

20 november 2018

12u51 0 Dendermonde Toneelkring Gustaaf van Dendermonde is klaar voor een nieuwe theaterproductie. En zoals iedereen dat van het gezelschap gewend is, trekken de acteurs daarvoor weer naar een bijzondere locatie. Deze keer is dat de Sint-Jozefkerk van het Keur. Daar bieden ze de perfecte remedie voor wie zich minder goed voelt: ‘Denk aan iets leuks en alles komt goed’.

Met haar nieuwe productie speelt Toneelkring Gustaaf in op een actueel thema. “We hebben het nog nooit zo goed gehad en toch voelen veel mensen zich slecht in hun vel”, zegt Yves Heymans, die de tekst schreef. “Depressie, burn-outs en zelfhulpgroepen zijn schering en inslag. We proberen een remedie te bieden.”

De Gustaaf-leden haalden inspiratie uit eigen ervaringen. Avonden lang zaten ze uren samen aan tafel om elkaar te vertellen over die momenten in hun leven waarop het net iets minder goed ging. “En hoe we daar toch sterker uitkwamen”, zegt Heymans. “Die brainstormsessies leverden een ultieme voorstelling op. Alles draait om feelgood, we denken dat de toeschouwers zeker met een brede glimlach naar huis zullen gaan.”

Een kerk als locatie voor de voorstellingen is niet toevallig gekozen. “Deze plek sluit perfect aan bij het thema”, klinkt het. “We brengen ons publiek direct in de juiste sfeer. En er is nog een bijkomend voordeel. Vorige locaties boden altijd eerder beperkte ruimte voor toeschouwers. In de Sint-Jozefkerk hebben we plaats genoeg om meer mensen toe te laten om comfortabel van de opvoering te genieten.”

Gustaaf doet met Sara D’Hondt, Klaas Geldof en Leander Moens ook beroep op enkele ervaren topmuzikanten uit het Dendermondse om de voorstelling op te luisteren. Op de planken staan Sofie Buyse, Joke De Schrijver, Sabine De Hauwere, Lieselotte Huyghe, Katrien Van Weyenberg, Isabel De Smet, Toon Pauwels, Jan Beyne, Philip Heymans en Yves Heymans.

Voorstellingen van ‘Denk aan iets leuks, en alles komt goed’ vinden plaats op donderdag 29 november, vrijdag 30 november en zaterdag 1 december, telkens om 20 uur. De Sint-Jozefkerk bevindt zich aan de Ommegancklaan 77 in Dendermonde. Info en reservatie: www.toneelgustaaf.be