Non-stop radio en kunst voor goede doel Nele Dooms

20 december 2018

15u09 0 Dendermonde Secundaire school GO!Talent en basisschool De Bijenkorf uit Dendermonde sloegen de handen in elkaar om tijdens de Warmste Week van radiozender Studio Brussel zelf een glazen huis uit te bouwen.

Vanop de campus aan de Begijnhoflaan in Dendermonde werd een hele week non-stop radio gemaakt. Ondertussen vonden allerlei activiteiten plaats. Eén ervan was de kunstveiling ‘Hex’a’Time’. “We vroegen heel wat Dendermondenaren en leerlingen om creatief aan de slag te gaan en kunstwerken te maken”, zegt Kim Goossens van GO!Talent. “Uiteindelijk verkochten we die in ons Glazen Huis per opbod. De activiteitenweek is alleszins een succes geweest. Het motto ‘Samen is Beter’ hebben ze zeker kunnen waarmaken. Dat betekent dat we ook de uitgekozen goede doelen mooi kunnen steunen.” De opbrengst van het Glazen Huis gaat naar vzw Vergeet de Kinderen Niet en de organisatie Wereldkids. Met een kerstmarkt en dj-contest als laatste activiteiten sluit het Glazen Huis van GO!Talent donderdagavond de deuren.