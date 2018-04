Nominatie als favoriete fietsstad 09 april 2018

Dendermonde is door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Vlaamse overheid geselecteerd als 'Fietsgemeente/Fietsstad 2018'.





De stad is genomineerd in de categorie 20.000 tot 50.000 inwoners. Naast de felbegeerde titel krijgt de winnaar een subsidie van 50.000 euro. Die som geld kan besteed worden aan fietsparkeren, fietsstallingen en innovatieve fietsoplossingen. Een vakjury onder leiding van de VSV kiest de uiteindelijke winnaar. Maar er is ook een publieksprijs. Het stadsbestuur roept daarom alle inwoners op om voor 21 mei hun stem uit te brengen.





Dat kan via: www.fietsgemeente.be/dendermonde.





Uit de stemmers worden wekelijks enkele gelukkigen geloot die een handige fietsknooppuntenkaart of bon ter waarde van 1.500, 750, 250 of 100 euro winnen. (DND)