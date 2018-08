Nog steeds blauwalgen in Oude Dender Koen Baten

15 augustus 2018

10u15 0

In de Oude Dender in Dendermonde zijn nog altijd resten van blauwalgen te vinden. Die werden dit jaar voor het eerst aangetroffen in juli, en daar speelde het warme weer een grote rol in. De laatste dagen is er wel opnieuw wat regen gevallen, maar de situatie in de Oude Dender is er dus nog niet veel op vooruitgegaan. Voorlopig blijft elke vorm van recreatie op het water dus nog altijd verboden. Zwemmen is en blijft sowieso verboden.