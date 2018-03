Nog geen uitspraak voor 90-jarige fraudeur 10 maart 2018

In de zaak van B.W., de 90-jarige vrouw die samen met haar zoon terechtstaat voor witwassen, fiscale fraude en het niet aangeven van geld op buitenlandse rekeningen, is het vonnis uitgesteld. De rechtbankvoorzitter bleek namelijk ziek. De zaak gaat over miljoenen euro's. Het parket nam in 2014 al een bedrag van 12,3 miljoen euro in beslag op een Luxemburgse rekening waarvan B.W. de begunstigde was. Ze werkte ook met Panamanese offshore-constructies. Even was er sprake van een minnelijke schikking zonder meer, maar het Openbaar Ministerie staat erop dat er correctioneel vervolgd wordt. Tot een celstraf zal het wellicht niet meer komen. De uitspraak zal nu vallen op 20 april. (OSG)