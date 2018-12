Nog even langer wachten op Burgerhuis Nele Dooms

03 december 2018

Het wordt nog even langer wachten om smakelijke burgers te eten aan de Grote Markt in Dendermonde. Normaal gezien zou het Burgerhuis deze maand december de deuren openen, maar dat zal eerder januari worden. De eigenaars zijn immers momenteel nog volop aan het werk in het pand. De make-over heeft wat vertraging opgelopen. Pieter De Pauw en Sarah Cardon plannen hun Burgerhuis in het vroegere “Den Ooievaar”, op de hoek naast het stadhuis aan de Grote Markt. Zo krijgt het historische, rustieke pand dat al een hele tijd leegstond een nieuwe bestemming. De Pauw en Cardon baatten al sinds 2016 het Burgerhuis in Asse uit en lieten hun oog vallen op het Dendermondse pand om er een tweede filiaal te openen. “We zijn van plan om hier hetzelfde concept aan te bieden dan in Asse: stevige burgers met kwaliteitsvlees en vol smaak”, zegt Sarah. “Het zal een beetje langer duren, vooraleer de mensen hun tanden kunnen zetten in een Smokey Bacon, een King Ceasar of een Mozzy, maar hun geduld zal beloond worden.”