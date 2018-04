Nog deze maand speelstraat aanvragen 24 april 2018

Wie deze zomer van zijn straat een 'speelstraat' wil maken, moet daarvoor nog voor het einde van de maand een aanvraag indienen. Het stadsbestuur is bereid om tijdens de zomervakantie diverse straten weer om te toveren tot speelstraten, waar kinderen veilig en zorgeloos kunnen buitenspelen. Straten die in aanmerking komen, moeten liggen in een woonwijk waar de snelheid maximum vijftig kilometer per uur bedraagt. Er mag geen doorgaand verkeer en openbaar vervoer passeren. De speelstraat wordt aan de toegangen afgesloten door nadarhekken. Alleen fietsers en auto's van bewoners mogen er dan nog stapvoets door, de spelende kinderen hebben voorrang. Aanvraagformulieren voor een speelstraat zijn te verkrijgen via www.dendermonde.be/speelstraten. Kandidaturen moeten voor 27 april binnen zijn. Info: 052/21.20.93 of via jeugddienst@dendermonde.be. (DND)