Nog bijzonder veel muziek in Le Jardin Creole Nele Dooms

27 juli 2018

12u22 0 Dendermonde Nadat de voorbije dagen de vrijwilligers van City Sounds de programmatie in Le Jardin Créole, de zomerbar in de tuin van Cultuurcentrum Belgica in Dendermonde, open hielden, nemen vanaf dinsdag 31 juli de uitbaters Hans Van der Poten, Erika De Decker en Joachim Heuvinck alles weer over. Zij beloven de rest van de zomer vooral veel live-muziek en culinaire verrassingen.

"De komende weken hebben we een gevarieerd programma waarin alle genres passeren", zegt Heuvinck. "Er is blues met Roland Van Campenhout, vergezeld van barbecue vanop de Oklahoma Joe met New Orleans soulfood. Bij het optreden van Scotch, No Soda presenteren we een American BBQ. Voorts presenteren we straffe covers met The Wizards of Booze en Sweet Corner Symphony en hebben we een echt Cubaans orkest met Pucho Diaz uit Havana, vergezeld van een Caraibische barbecue."

Le Jardin Créole mag zelfs twee keer K’s Choice verwelkomen, voor concerten op 24 en 26 augustus. Als support acts staan dan "And then came Fall" en "Michael Asnot" op het podium.

Van de gezellige GospelBrunch op zondag zijn er nog twee edities deze zomer. Bezoekers smullen van een uitgebreid buffet en luisteren ondertussen naar gospels van de zangers en zangeressen van Ten Feet from Stardom. Dat kan op zondagen 19 augustus en 9 september.

Op de avond van Katuit speelt huis-DJ Robert Abigail. "En tijdens ons slotweekend hebben we een mengelmoes van muzikanten van The Next Generation en andere bands, onder de naam 'Big Jay & friends', op bezoek.

Info: www.couretjardin.be.