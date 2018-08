Nog altijd blauwalgen in Oude Dender Koen Baten

12u00 2 Dendermonde In de Oude Dender in Dendermonde zijn nog steeds blauwalgen te vinden. Zwemmen en andere vormen van recreatie blijven dus verboden.

De blauwalgen zijn het gevolg van het warme weer. De brandweer van Dendermonde pompte onlangs nog een grote hoeveelheid water van de Dender over naar de Oude Denderarm, en een waterstaal wees achteraf uit dat de concentratie blauwalgen al stevig gedaald was. Maar toch zit er nog altijd een kleine hoeveelheid in het water, en die concentratie zou opnieuw kunnen groeien door de warme dagen die er nog aan zitten te komen. Recreatie blijft dan ook om gezondheidsredenen verboden tot de stad opnieuw groen licht geeft.